На Черкащині через атаку РФ пошкоджені житлові будинки

Уночі 1 листопада РФ атакувала Черкаську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 13 російських БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"До пізньої ночі наші захисники неба відбивали чергові ворожі атаки. У межах області знищили 13 російських БПЛА. Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури. У Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше сім приватних домоволодінь: будинки та господарські споруди", — ідеться у повідомленні.

Наразі триває обстеження території.