Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На Черкащині через атаку РФ пошкоджені житлові будинки

Сили ППО знищили над областю 13 ворожих БпЛА.

Фото: Ігор Табурець, Черкаська ОВА

Уночі 1 листопада РФ атакувала Черкаську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 13 російських БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"До пізньої ночі наші захисники неба відбивали чергові ворожі атаки. У межах області знищили 13 російських БПЛА. Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури. У Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше сім приватних домоволодінь: будинки та господарські споруди", — ідеться у повідомленні.

Наразі триває обстеження території.

  • У ніч на 1 листопада російські окупанти атакували Полтавщину і Чернігівщину. Виникли пожежі, пошкоджені об'єкти газовидобувної та сільськогосподарської інфраструктури. 
