На Донеччині РФ вбила п'ятьох цивільних, ще дві людини поранені

Окупанти здійснили удари по Костянтинівці, Родинськмоу, Мирнограді і Сіверську.

Через російський терор на Донеччині минулої доби загинули п'ятеро цивільних, двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 1 листопада росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському, Мирнограді і Сіверську", — каже очільник ОВА.

Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 3719 цивільних на Донеччині, ще 8407 людей отримали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.