На Донеччині РФ вбила п'ятьох цивільних, ще дві людини поранені

Через російський терор на Донеччині минулої доби загинули п'ятеро цивільних, двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 1 листопада росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському, Мирнограді і Сіверську", — каже очільник ОВА.
Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.
З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 3719 цивільних на Донеччині, ще 8407 людей отримали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.