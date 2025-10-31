Росія вночі атакувала залізницю в двох областях

Уночі 31 жовтня Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Сумської та Харківської областей. За попередніми даними, всі працівники встигли піти в укриття, тож ніхто не постраждав.
У Сумах росіяни атакували пасажирське депо – пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад, повідомили в Укрзалізниці. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони.
Поїзд відправився за графіком.
“Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка”, – розповіли в УЗ.
Удари по залізниці
- Цього року Росія активізувала удари по залізничній інфраструктурі, прагнучи тероризувати цивільних і порушити логістику. Учора внаслідок ворожого обстрілу поїзди затримувалися в Миколаївській області.
- 25 жовтня поїзди відхилилися від графіків у Сумській області – теж внаслідок обстрілів.
- За кілька днів до того, 23 жовтня, в тій же області під час атаки постраждали двоє працівників УЗ. Страждала сумська залізнична інфраструктура і 20 жовтня.
- А з серпня і станом на 13 жовтня ворог загалом атакував залізницю понад 300 разів.