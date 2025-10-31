В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Росія вночі атакувала залізницю в двох областях

За попередніми даними, минулої без потерпілих. 

Росія вночі атакувала залізницю в двох областях
Фото: Укрзалізниця

Уночі 31 жовтня Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Сумської та Харківської областей. За попередніми даними, всі працівники встигли піти в укриття, тож ніхто не постраждав. 

У Сумах росіяни атакували пасажирське депо – пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад, повідомили в Укрзалізниці. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. 

Поїзд відправився за графіком.

“Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка”, – розповіли в УЗ.

Удари по залізниці
﻿
