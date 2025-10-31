До лікарні звернулась поранена росіянами напередодні мирна мешканка Херсонщини

Жінка постраждала внаслідок скидання вибухівки з БпЛА.

Напередодні внаслідок удару росіян постраждала мирна мешканка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні у стані середньої тяжкості доправили жительку Берислава, котра постраждала через атаку російського дрона напередодні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 68-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Медичні працівники надають потерпілій всю необхідну допомогу.