До лікарні звернулась поранена росіянами напередодні мирна мешканка Херсонщини

Напередодні внаслідок удару росіян постраждала мирна мешканка Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“До лікарні у стані середньої тяжкості доправили жительку Берислава, котра постраждала через атаку російського дрона напередодні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 68-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Медичні працівники надають потерпілій всю необхідну допомогу.
- У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних і ще 17 зазнали поранень.