Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На Херсонщині впродовж дня росіяни вбили двох людей і 17 поранили

Окупанти застосовували артилерію та дрони різного типу.

Наслідки обстрілу Херсонщини (архів)
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних і ще 17 зазнали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. 

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, для обстрілів населених пунктів росіяни застосовувала артилерію та дрони різного типу.

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів.

Протягом дня від артилерійських обстрілів Херсона загинуло двоє цивільних та ще 14 дістали поранень, є важкі. Одна людина в обласному центрі травмувалася через атаку ворожого безпілотника. 

Ще двоє мирних жителів постраждали у Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від дрона.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт.
