На Херсонщині впродовж дня росіяни вбили двох людей і 17 поранили

У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних і ще 17 зазнали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, для обстрілів населених пунктів росіяни застосовувала артилерію та дрони різного типу.

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів.

Протягом дня від артилерійських обстрілів Херсона загинуло двоє цивільних та ще 14 дістали поранень, є важкі. Одна людина в обласному центрі травмувалася через атаку ворожого безпілотника.

Ще двоє мирних жителів постраждали у Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від дрона.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт.