Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У Херсоні через російську атаку 2 людини загинули й 3 отримали поранення (оновлено)

Ворог атакував Дніпровський район міста.

У Херсоні через російську атаку 2 людини загинули й 3 отримали поранення (оновлено)
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні, 31 жовтня, близько 11.00 російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Про це повідомили у МВА. 

Оновлено. Згідно з оновленими даними, постраждали троє людей, ще 2 людини загинули. Зокрема стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона – смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік.  

Спочатку повідомляли про постраждалого 43-річного містянина, який отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ворожого обстрілу. 60-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Медики надали їй допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ травми, несумісні з життям, отримала 56-річна херсонка. У момент ворожого удару жінка була на вулиці.

Третю постраждалу через ворожий обстріл Дніпровського району доставлено до лікарні. Жінка 55 років дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі вона дообстежується.

  • Вчора у Херсонській області одна людина загинула, і ще семеро – постраждали від агресії РФ.
