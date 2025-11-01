На Сумщині через російський удар загинув цивільний

Росіяни уранці 1 листопада атакували Сумський район, унаслідок чого загинув цивільний.

Про це інформує прокуратура Сумщини.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 1 листопада близько 08.50 год в Миропільській громаді Сумського району виявили тіло 57-річного чоловіка. Він загинув напередодні від удару ворожого безпілотника.

У Сумській ОВА уточнили, що тіло чоловіка виявили сьогодні на дорозі між селами громади. Поруч із ним – велосипед.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.