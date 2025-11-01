Спротив: Росія офіційно включила окуповані території України до складу свого Південного військового округу

Указом Володимира Путіна захоплені території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей офіційно приєднані до Південного військового округу РФ, до якого вже входять Крим і Севастополь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, таке рішення фактично ліквідовує залишки так званих "цивільних адміністрацій" на окупованих територіях. Тепер керування цими районами переходить під прямий контроль російського військового командування, а головним пріоритетом Кремля стає забезпечення армії.

У Мелітополі, який окупанти вважають "адміністративним центром" захопленої частини Запорізької області, вже посилено роботу військкоматів і збільшено кількість військових патрулів. Місцеві жителі повідомляють про тиск на чоловіків призовного віку та нові спроби мобілізації. На вулицях міста з’являється все більше військової техніки.

За даними ЦНС, такі кроки свідчать про подальшу мілітаризацію регіону та підготовку російських військових до можливих бойових дій.