Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Спротив: Росія офіційно включила окуповані території України до складу свого Південного військового округу

Черговий крок мілітаризації ТОТ України.

Спротив: Росія офіційно включила окуповані території України до складу свого Південного військового округу
Фото: Центр національного спротиву

Указом Володимира Путіна захоплені території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей офіційно приєднані до Південного військового округу РФ, до якого вже входять Крим і Севастополь. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, таке рішення фактично ліквідовує залишки так званих "цивільних адміністрацій" на окупованих територіях. Тепер керування цими районами переходить під прямий контроль російського військового командування, а головним пріоритетом Кремля стає забезпечення армії.

У Мелітополі, який окупанти вважають "адміністративним центром" захопленої частини Запорізької області, вже посилено роботу військкоматів і збільшено кількість військових патрулів. Місцеві жителі повідомляють про тиск на чоловіків призовного віку та нові спроби мобілізації. На вулицях міста з’являється все більше військової техніки.

За даними ЦНС, такі кроки свідчать про подальшу мілітаризацію регіону та підготовку російських військових до можливих бойових дій.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies