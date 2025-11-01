ГУР: п’ятьом російським військовим оголошено підозру у стратах мирних мешканців під час окупації Бучі

ГУР оприлюднила імена окупантів, які причетні до катувань.

Національна поліція України за сприяння ГУР МО України встановила особи п’ятьох військовослужбовців російської армії, причетних до масових убивств мирних мешканців Бучі у 2022 році. Усім їм оголошено підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Про це інформує ГУР МОУ.

За даними слідства, під час окупації міста російські окупанти з 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії РФ стратили 17 цивільних. Вони також катували людей, погрожували місцевим жителям і намагалися приховати свої злочини, спалюючи тіла вбитих.

У межах взаємодії з Нацполіцією України ГУР опублікувало імена та персональні дані воєнних злочинців ― військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ:

лейтенант Юрій Кім, 1997 р.н., командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї БТГР;

рядовий Євгеній Мєшалкін, 2001 р.н., стрілець-оператор 2-ї БТГР;

старший сержант Анатолій Павлов, 1990 р.н., командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї;

старший сержант Шаміль Ґасанґулієв, командир відділення 4-ї десантно-штурмової роти;

старший солдат Павєл Крєтінін, 1985 р.н., заступник командира взводу 2-ї БТГР.

Розслідування триває. Українські правоохоронці наголошують, що всі причетні до злочинів у Бучі рано чи пізно понесуть справедливе покарання.