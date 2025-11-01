Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГУР: п’ятьом російським військовим оголошено підозру у стратах мирних мешканців під час окупації Бучі

ГУР оприлюднила імена окупантів, які причетні до катувань.

ГУР: п’ятьом російським військовим оголошено підозру у стратах мирних мешканців під час окупації Бучі
Фото: ГУР МО

Національна поліція України за сприяння ГУР МО України встановила особи п’ятьох військовослужбовців російської армії, причетних до масових убивств мирних мешканців Бучі у 2022 році. Усім їм оголошено підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Про це інформує ГУР МОУ.

За даними слідства, під час окупації міста російські окупанти з 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії РФ стратили 17 цивільних. Вони також катували людей, погрожували місцевим жителям і намагалися приховати свої злочини, спалюючи тіла вбитих.

У межах взаємодії з Нацполіцією України ГУР опублікувало імена та персональні дані воєнних злочинців ― військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ: 

  • лейтенант Юрій Кім, 1997 р.н., командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї БТГР;
  • рядовий Євгеній Мєшалкін, 2001 р.н., стрілець-оператор 2-ї БТГР;
  • старший сержант Анатолій Павлов, 1990 р.н., командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї;
  • старший сержант Шаміль Ґасанґулієв, командир відділення 4-ї десантно-штурмової роти;
  • старший солдат Павєл Крєтінін, 1985 р.н., заступник командира взводу 2-ї БТГР.

Розслідування триває. Українські правоохоронці наголошують, що всі причетні до злочинів у Бучі рано чи пізно понесуть справедливе покарання.
