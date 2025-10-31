«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Російський командир отримав підозру за вбивства 17 цивільних людей у Бучі

За даними слідства, він віддавав накази вчиняти воєнні злочини і сам брав у них участь. 

Російський командир отримав підозру за вбивства 17 цивільних людей у Бучі
Фото: ОПУ

Заочну підозру отримав російський командир, підозрюваний в убивствах 17 цивільних громадян у Бучі. Він – командир одного із взводів армії Росії. За даними Офісу генпрокурора, окупант віддав наказ на вбивства мирних людей своїм підлеглим, а також сам брав участь у воєнних злочинах.

Загалом підозри за цим епізодом отримали шестеро осіб. Вони катували і вбивали проукраїнськи налаштованих мешканців. 

“За даними слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ зс рф під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом «Лісова Буча»”, – повідомили в ОГП.

Упродовж березня 2022 року підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Щоб приховати злочини, деякі тіла спалювали.

“Командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення”, – повідомили в ОГП.

Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу контролював дії своїх підлеглих.

Крім того, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними людьми та погрожував їм убивством.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено масштабний комплекс слідчих дій:

  • допитано понад 330 потерпілих та свідків
  • проведено 59 слідчих експериментів
  • 86 впізнань за фотознімками
  • 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.

Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів. Командира підозрюють злочинних наказах, вчиненні злочину спільно з іншими військовими та командній відповідальності.
