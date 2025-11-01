31 жовтня українська воєнна розвідка здійснила успішну спецоперацію на території Росії. У результаті вибухів було виведено з ладу стратегічний для агресора нафтопродуктопровід “Кольцевой”, який забезпечував російську армію пальним для ведення війни проти України, — інформує ГУР МО.

Подія сталася в Рамєнському районі Московської області. За даними ГУР МО України, вибухи одночасно знищили всі три нитки трубопроводу, якими транспортували бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Попри наявність антидронових сіток та воєнізованої охорони, російським спецслужбам не вдалося запобігти диверсії. Після вибухів на місце події прибули підрозділи ФСБ та ремонтні бригади.

Магістральний трубопровід “Кольцевой” завдовжки близько 400 км постачав пальне з рязанського, ніжньогородського та московського нафтопереробних заводів. Щороку він міг перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, 2,8 млн тонн дизелю та 1,6 млн тонн бензину.

Спецоперація ГУР — черговий крок у послабленні воєнно-економічних спроможностей держави-агресора.

“Наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для рф, ніж будь-які економічні важелі”, — підкреслював начальник ГУР МО України Кирило Буданов.