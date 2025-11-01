На Дніпропетровщині РФ вдарила з важкої артилерії по двох районах

У ніч на 1 листопада російська армія атакувала Дніпропетровську область "Градами". Під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Про це повідомляє в.о.начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та РСЗВ "Град". Тероризував райцентр і Марганецьку громаду. Зайнялися багатоквартирний будинок та авто. Слов'янська і Васильківська громади Синельниківського району були під ударом БПЛА. Виникла пожежа у навчальному закладі. Пошкоджене транспортне підприємство", — ідеться у повідомленні.

Сили ППО знищили 23 безпілотники, які ворог спрямував на область.