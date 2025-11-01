Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині РФ вдарила з важкої артилерії по двох районах

Також ворог застосував ударні безпілотники.

На Дніпропетровщині РФ вдарила з важкої артилерії по двох районах
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 1 листопада російська армія атакувала Дніпропетровську область "Градами". Під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Про це повідомляє в.о.начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та РСЗВ "Град". Тероризував райцентр і Марганецьку громаду. Зайнялися багатоквартирний будинок та авто. Слов'янська і Васильківська громади Синельниківського району були під ударом БПЛА. Виникла пожежа у навчальному закладі. Пошкоджене транспортне підприємство", — ідеться у повідомленні.

Сили ППО знищили 23 безпілотники, які ворог спрямував на область.

  • На Полтавщині окупанти атакували об'єкт газовидобувної галузі. На Чернігівщині ударні ворожі безпілотники атакували сільськогосподарське підприємство.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies