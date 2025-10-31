У Херсонській області одна людина загинула, і ще семеро – постраждали від агресії РФ

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 7 – дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Софіївка, Станіслав, Дудчани, Берислав, Качкарівка, Білозерка, Томина Балка, Костирка, Новорайськ, Високе, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Українка, Чорнобаївка, Урожайне, Антонівка, Наддніпрянське, Степанівка, Садове, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Мала Олександрівка, Кам'яне, Осокорівка, Давидів Брід, Іщенка, Твердомедове, Нововоронцовка, Білогірка, Велика Олександрівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Вірівка, Іванівка, Львове, Микільське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили фермерське господарство, адмінбудівлю, магазин та приватні автомобілі.