«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
У Херсонській області одна людина загинула, і ще семеро – постраждали від агресії РФ

Серед постраждалих – дитина. 

У Херсонській області одна людина загинула, і ще семеро – постраждали від агресії РФ
наслідки російської атаки, ілюстртивне фото
Фото: Херсонська облпрокуратура

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 7 – дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. 

Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Софіївка, Станіслав, Дудчани, Берислав, Качкарівка, Білозерка, Томина Балка, Костирка, Новорайськ, Високе, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Українка, Чорнобаївка, Урожайне, Антонівка, Наддніпрянське, Степанівка, Садове, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Мала Олександрівка, Кам'яне, Осокорівка, Давидів Брід, Іщенка, Твердомедове, Нововоронцовка, Білогірка, Велика Олександрівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Вірівка, Іванівка, Львове, Микільське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили фермерське господарство, адмінбудівлю, магазин та  приватні автомобілі.

  • Нещодавно росіяни атакували дитячу дікарню у Херсоні.
