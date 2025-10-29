Росіяни вранці атакували дитячу лікарню у Херсоні. Серед постраждалих є діти (оновлено)

Сьогодні, 29 жовтня, близько 09.20 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі Херсона. За попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько та обласна тпрокуратура.

За даними прокуратури, ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

Фото: Херсонська облпрокуратура наслідки російської атаки

Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину рф.

Шанько раніше розповів, що жінки 56 та 66 років у стані середньої тяжкості: у обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження. У нього, окрім мінно-вибухової травми, уламкові поранення голови та грудної клітини.

9-річна дівчинка дістала легкі ушкодження — мінно-вибухову травму та поранення ноги. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.