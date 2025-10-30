Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині до 5 років ув'язнення за хабарництво засуджено екскерівника райвідділу виконавчої служби

Доведено, що засуджений ошукав свого колишнього підлеглого.

На Львівщині до 5 років ув’язнення за хабарництво засуджено екскерівника райвідділу виконавчої служби
Фото: прокуратура

Суд визнав винним колишнього начальника Жовківського районного відділу державної виконавчої служби у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря, передає ДБР. 

За даними видання Zaxid.net, йдеться про ексначальника Жовківського районного відділу державної виконавчої служби Володимира Карпина.

Слідством встановлено, що посадовець просив 4 тисячі доларів США у колишнього працівника за «вирішення питання» з правоохоронцями щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за службове підроблення документів під час виконання одного з виконавчих проваджень.

За ці кошти він нібито обіцяв «використати свої зв’язки» у прокуратурі, хоча насправді не мав ані звʼязків, ані наміру передавати гроші будь-кому, а просто планував привласнити їх. При цьому чиновник шантажував колишнього підлеглого, заявляючи, що у разі відмови правоохоронці нібито знайдуть достатньо доказів для повідомлення йому про підозру.

Працівники ДБР затримали фігуранта у серпні 2022 року під час отримання неправомірної вигоди. Передача грошей відбулася в автомобілі посадовця в одному зі спальних районів Львова.

Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним за:

  • ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 КК України (підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд призначив йому покарання — 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
