Перші частини ДШВ перейшли на щоденну роботу в системі "Імпульс"

Прапор ДШВ
Фото: ДШВ

Перші підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс". 

Як розповіли у Міноборони, вони формують накази по стройовій частині, фіксують відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події, пов’язані з проходженням військової служби, швидко і без дублювання у журналах чи таблицях.

"Хочу відзначити, зокрема, 170 окремий полк логістики та 33 окремий інженерний полк ДШВ. Ці підрозділи уже формують накази і щоденно фіксують події в підрозділі", – зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України полковника Віктора Щіпанського, наразі працюють в режимі "Імпульсу". 

"Поки що ведемо документацію паралельно у паперовому вигляді та повідомляємо команду розробки про всі помилки, які виникають у роботі з програмою. Але поступово йдемо шляхом переходу на цифрову систему обліку особового складу", – зазначив він.

Система "Імпульс" розпочала розгортання в ДШВ. Наразі триває масштабування системи і на Сухопутні війська. Поступово "Імпульс" стане основною платформою для щоденного обліку військових і автоматизації документів у підрозділах Збройних Сил України.

"Імпульс" – цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України, яка оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальних даних про людей та швидке формування узгоджених звітів і документів.

Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом в українських та міжнародних компаніях. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України.
﻿
