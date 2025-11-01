Спротив: окупанти в Криму вирубують ліс під прикриттям "виноградників"

Насправді ж окупанти планують продаж цінної деревини та підготовку ділянок під елітну забудову.

У селі Верхньосадове, поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму, росіяни розгорнули масове знищення лісу — вирубують сотні дубів і грабів, яким понад пів століття.

У Центрі національного спротиву розповідають, що формально окупаційна влада пояснює це "закладанням виноградників", однак місцеві мешканці та експерти переконані, що окупанти планують продаж цінної деревини та підготовку ділянок під елітну забудову.

За даними Центру, понад 100 гектарів лісу окупаційна "адміністрація" передала "інвестору" з Єкатеринбурга. Для цього спершу змінили статус земель — з лісових на “сільськогосподарські”. Кураторством вирубки займається структура, наближена до так званого "міністерства природних ресурсів Криму".

Частину знищених дерев офіційно оформлюють як "санітарну очистку", після чого деревина опиняється на місцевих пилорамах, контрольованих колаборантами.

Мешканці Верхньосадового стверджують, що жодних підготовчих робіт для виноградників не ведеться — натомість територію активно розчищають під майбутні котеджні містечка "для чиновників з материка".

Таким чином окупанти під виглядом "інвестиційних проєктів" продовжують легалізувати масштабне знищення природи Криму, перетворюючи унікальні лісові зони на приватні володіння.