Ворог атакуав місто Суми, є поранені (доповнено)

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста Суми.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум. Попередньо є постраждалі.На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки", — ідеться у повідомленні.
У МВС України уточнили, що російські війська вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждали 4 людини.
Рятувальники обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.
- У Сумській області унаслідок російської атаки загинув чоловік. Ворог атакував 19 населених пунктів області.