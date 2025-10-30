Ворог атакуав місто Суми, є поранені (доповнено)

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста Суми.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум. Попередньо є постраждалі.На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки", — ідеться у повідомленні.

У МВС України уточнили, що російські війська вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждали 4 людини.

Рятувальники обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.