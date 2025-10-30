Через російський дрон на Сумщині загинув чоловік

У Сумській області унаслідок російської атаки загинув чоловік. Ворог атакував 19 населених пунктів області.

"Внаслідок російських обстрілів території області є загиблі серед мирних жителів. В Юнаківській громаді через удар FPV-дрона загинув 43-річний чоловік", – написали у телеграмі Сумської ОВА.

Протягом доби російські війська здійснили 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Великописарівська

Кролевецька.

Ворог застосував по області 20 ударів КАБ. Також здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Краснопільській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.

Вдалося евакуювати до безпечних місць 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 18 хвилин.