Через російський дрон на Сумщині загинув чоловік

Росіяни атакували 19 населених пунктів області. 

Через російський дрон на Сумщині загинув чоловік

У Сумській області унаслідок російської атаки загинув чоловік. Ворог атакував 19 населених пунктів області. 

"Внаслідок російських обстрілів території області є загиблі серед мирних жителів. В Юнаківській громаді через удар FPV-дрона загинув 43-річний чоловік", – написали у телеграмі Сумської ОВА. 

Протягом доби російські війська здійснили 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська 
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська 
  • Глухівська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська
  • Кролевецька.

Ворог застосував по області 20 ударів КАБ. Також здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.

Вдалося евакуювати до безпечних місць 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 18 хвилин.
