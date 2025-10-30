Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві

Митники виявили ще одне поштове відправлення від цього ж відправника.

Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Місце вибуху поштового відправлення на митному посту “Укрпошта” Київської митниці
Фото: Державна митна служба України

30 жовтня на митному посту “Укрпошта” Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, вибухнув невідомий предмет, який був вкладенням у посилку.

Про це повідомила Державна митна служба України.

“Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно визначити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням”, - йдеться у повідомленні. 

Митниця виявила всі відправлення від даного відправника, і призупинили їх митне оформлення.

У Державній митній службі уточнили, що від вибуху постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ “Укрпошта”. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies