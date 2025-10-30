Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві

Митники виявили ще одне поштове відправлення від цього ж відправника.

30 жовтня на митному посту “Укрпошта” Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, вибухнув невідомий предмет, який був вкладенням у посилку.

Про це повідомила Державна митна служба України.

“Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно визначити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням”, - йдеться у повідомленні.

Митниця виявила всі відправлення від даного відправника, і призупинили їх митне оформлення.

У Державній митній службі уточнили, що від вибуху постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ “Укрпошта”.