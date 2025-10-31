Директору будівельної фірми оголосили підозру за розкрадання коштів під час ремонту в метро Києва

Директору будівельного підприємства оголосили підозру в закупці кабелю електропостачання для метро зі збитками у понад 2,7 млн гривень. За даними столичної поліції, під час ремонту кабельних ліній він використав дешеві матеріали під виглядом дорогих.
У звітах обладнання було вказане як дороговартісне імпортне. Але поставила його компанія дешевше.
"У такий спосіб він штучно завищив вартість виконаних робіт і привласнив понад 2,7 мільйона гривень бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні.
Ремонтні роботи проводили на Сирецько-Печерській лінії. Проєкт фінансували коштом міста, а його загальна вартість – більш ніж 7 млн грн.