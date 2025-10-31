Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Директору будівельної фірми оголосили підозру за розкрадання коштів під час ремонту в метро Києва

За даними слідства, розкрадання коштів сталося під час ремонту на "зеленій" гілці. 

Директору будівельної фірми оголосили підозру за розкрадання коштів під час ремонту в метро Києва
Керівнику компанії оголосили підозру
Фото: поліція Києва в Facebook

Директору будівельного підприємства оголосили підозру в закупці кабелю електропостачання для метро зі збитками у понад 2,7 млн гривень. За даними столичної поліції, під час ремонту кабельних ліній він використав дешеві матеріали під виглядом дорогих.

У звітах обладнання було вказане як дороговартісне імпортне. Але поставила його компанія дешевше.

"У такий спосіб він штучно завищив вартість виконаних робіт і привласнив понад 2,7 мільйона гривень бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні. 

Ремонтні роботи проводили на Сирецько-Печерській лінії. Проєкт фінансували коштом міста, а його загальна вартість – більш ніж 7 млн грн. 
