Директору будівельної фірми оголосили підозру за розкрадання коштів під час ремонту в метро Києва

За даними слідства, розкрадання коштів сталося під час ремонту на "зеленій" гілці.

Директору будівельного підприємства оголосили підозру в закупці кабелю електропостачання для метро зі збитками у понад 2,7 млн гривень. За даними столичної поліції, під час ремонту кабельних ліній він використав дешеві матеріали під виглядом дорогих.

У звітах обладнання було вказане як дороговартісне імпортне. Але поставила його компанія дешевше.

"У такий спосіб він штучно завищив вартість виконаних робіт і привласнив понад 2,7 мільйона гривень бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи проводили на Сирецько-Печерській лінії. Проєкт фінансували коштом міста, а його загальна вартість – більш ніж 7 млн грн.