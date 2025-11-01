Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області загинула людина, троє поранених

Росіяни 30 жовтня скинули на місто авіабомбу "ФАБ-250".

Унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області загинула людина, троє поранених
Наслідки російського удару
Фото: Костянтинівська МВА

Унаслідок авіаудару ворога ФАБ-250, здійсненого 30 жовтня у місті Костянтинівка, загинула одна цивільна особа, ще троє мирних жителів отримали поранення, повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Протягом доби під інтенсивними обстрілами та атакам перебувають місто Костянтинівка та населені пункти громади — Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Неліпівка, Іванопілля, Предтечине, Ступочки, Новодмитрівка, Стінки, Молочарка, Іжевка, Віролюбівка, Білокузьминівка, Червоне, Миколаївка, Майське, Маркове, Новомаркове, Попасне, Подільське, Безім’яне, Клинове, Федорівка.

Пошкоджено критичну та житлову інфраструктуру. Через небезпеку та наближеність до лінії бойових зіткнень неможливо провести огляд місць обстрілів і точно зафіксувати масштаби руйнувань. 
