Унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області загинула людина, троє поранених

Унаслідок авіаудару ворога ФАБ-250, здійсненого 30 жовтня у місті Костянтинівка, загинула одна цивільна особа, ще троє мирних жителів отримали поранення, повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Протягом доби під інтенсивними обстрілами та атакам перебувають місто Костянтинівка та населені пункти громади — Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Неліпівка, Іванопілля, Предтечине, Ступочки, Новодмитрівка, Стінки, Молочарка, Іжевка, Віролюбівка, Білокузьминівка, Червоне, Миколаївка, Майське, Маркове, Новомаркове, Попасне, Подільське, Безім’яне, Клинове, Федорівка.

Пошкоджено критичну та житлову інфраструктуру. Через небезпеку та наближеність до лінії бойових зіткнень неможливо провести огляд місць обстрілів і точно зафіксувати масштаби руйнувань.