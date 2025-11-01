За добу росіяни сім разів обстріляли Донецьку область

Упродовж минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли Донецьку область. Пошкоджені житлові будинки.

Про це розповідає очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Ганнівці Добропільської громади Покровського району пошкоджено будинок.

У Слов'янську Краматорського району пошкоджено 7 будинків і автівку. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено приватні будинки.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 7 будинків.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 296 людей, у тому числі 61 дитину.