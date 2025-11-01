Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни сім разів обстріляли Донецьку область

З лінії фронту евакуювали понад 60 дітей.

Фото: Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли Донецьку область. Пошкоджені житлові будинки. 

Про це розповідає очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Ганнівці Добропільської громади Покровського району пошкоджено будинок.

У Слов'янську Краматорського району пошкоджено 7 будинків і автівку. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено приватні будинки.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 7 будинків.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 296 людей, у тому числі 61 дитину.
