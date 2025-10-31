"Кіл зона" - збільшилася до 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.

Про це він повідомив у Telegram.

Сирський зазначив, що найцінніше під час таких зустрічей – обмін досвідом, думками та пропозиціями представників медичних служб бойових бригад, які виконують завдання на найважливіших напрямках фронту.

Цього разу про свій досвід передової евакуації поранених та надання догоспітальної допомоги розповіли представники 80-ї десантної штурмової, 28-ї механізованої, 128-ї важкої механізованої бригад та 1-го медичного батальйону.

Вони розповіли, що концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, “кіл зона” – збільшилася до 20 км.

"Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з позиції", - зазначив Сирський.

Він віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами.

"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", - наголосив головнокомандувач.

Окремо обговорювалися питання вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених. Сирський підтримав пропозицію залучити для такої евакуації військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.