Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

"Кіл зона" - збільшилася до 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою

Головком ЗСУ дав розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів. 

"Кіл зона" - збільшилася до 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.

Про це він повідомив у Telegram.

Сирський зазначив, що найцінніше під час таких зустрічей – обмін досвідом, думками та пропозиціями представників медичних служб бойових бригад, які виконують завдання на найважливіших напрямках фронту.

Цього разу про свій досвід передової евакуації поранених та надання догоспітальної допомоги розповіли представники 80-ї десантної штурмової, 28-ї механізованої, 128-ї важкої механізованої бригад та 1-го медичного батальйону.

Вони розповіли, що концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, “кіл зона” – збільшилася до 20 км.

"Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з позиції", - зазначив Сирський. 

Він віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами. 

"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", - наголосив головнокомандувач. 

Окремо обговорювалися питання вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених. Сирський підтримав пропозицію залучити для такої евакуації військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies