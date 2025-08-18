Цьогоріч ЗСУ має отримати 15 тисяч наземних роботизованих платформ, ‒ Сирський

Йдеться про застосовання зброї і техніки без військовослужбовців, щоб максимально знизити людські втрати, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

У 2025 році ЗСУ має отримати 15 тисяч наземних роботизованих платформ різного призначення.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю rbc.ua, відповідаючи на запитання як Україні компенсувати нестачу мобілізаційного ресурсу.

Він зазначив, що одним можливим основних шляхів є технологічна зброя. “Тобто застосовувати зброю, техніку без військовослужбовців, або зброю, яка має дистанційне управління – щоб максимально знизити людські втрати”, ‒ додав він.

Під час розмови згадалося відео від 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" про те, як вони проводили зачистку населених пунктів в районі Добропілля, використовуючи роботів з кулеметами.

За словами Сирського, другий напрямок – це підвищення якості підготовки. “Професійно навчений солдат має набагато більше шансів вижити на полі бою, ніж просто звичайний солдат, який має більш слабку підготовку”, ‒ пояснив головнокомандувач.

Він нагадав про збільшення ресурсу базової загальновійськової підготовки з одного місяця до 51 доби. І після цього також одночасно було збільшено курс адаптивної підготовки – до 15 діб.

“Тобто військовослужбовець, який потрапляє в навчальний центр, проходить підготовку там і після цього – в частині. Загалом це все триває фактично два місяці. Інколи цей курс у частині залежно від умов бойової підготовки займає менше часу, але він не може бути меншим ніж п'ять діб”, ‒ каже Сирський.