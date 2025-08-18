«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Цьогоріч ЗСУ має отримати 15 тисяч наземних роботизованих платформ, ‒ Сирський

Йдеться про застосовання зброї і техніки без військовослужбовців, щоб максимально знизити людські втрати, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Цьогоріч ЗСУ має отримати 15 тисяч наземних роботизованих платформ, ‒ Сирський
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

У 2025 році ЗСУ має отримати 15 тисяч наземних роботизованих платформ різного призначення.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю rbc.ua, відповідаючи на запитання як Україні компенсувати нестачу мобілізаційного ресурсу.

Він зазначив, що одним можливим основних шляхів є технологічна зброя. “Тобто застосовувати зброю, техніку без військовослужбовців, або зброю, яка має дистанційне управління – щоб максимально знизити людські втрати”, ‒ додав він.

Під час розмови згадалося відео від 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" про те, як вони проводили зачистку населених пунктів в районі Добропілля, використовуючи роботів з кулеметами.

За словами Сирського, другий напрямок – це підвищення якості підготовки. “Професійно навчений солдат має набагато більше шансів вижити на полі бою, ніж просто звичайний солдат, який має більш слабку підготовку”, ‒ пояснив головнокомандувач.

Він нагадав про збільшення ресурсу базової загальновійськової підготовки з одного місяця до 51 доби. І після цього також одночасно було збільшено курс адаптивної підготовки – до 15 діб. 

“Тобто військовослужбовець, який потрапляє в навчальний центр, проходить підготовку там і після цього – в частині. Загалом це все триває фактично два місяці. Інколи цей курс у частині залежно від умов бойової підготовки займає менше часу, але він не може бути меншим ніж п'ять діб”, ‒ каже Сирський.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies