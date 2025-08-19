Макрон заявив про потребу розміщення в Україні європейських миротворців

Президент Франції Емманюель Макрон після переговорів у Білому домі заявив, що європейські збройні сили повинні брати участь у миротворчих операціях на території України.

Як пише BBC, французький лідер відзначив потребу у сильній українській армії і допомозі їй "військами на землі від тих країн, які висловили готовність долучитися".

Макрон також додав, що президент США Дональд Трамп все ще може запровадити проти Росії та її союзників посилені санкції та тарифні мита, якщо Кремль не захоче рухатися до миру. При цьому президент визнав, що не вірить у бажання Росії зупинити війну і разом з іншими європейськими лідерами попередив Трампа, що мирна угода "не може чекати тижні чи місяці".