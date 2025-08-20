Лідер угорської опозиції виступив за зустріч Зеленського і Путіна в Будапешті

Голова опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр на власній сторінці у Facebook звернувся до прем'єра Віктора Орбана із закликом ініціювати проведення перемовин між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним саме у столиці країни Будапешті.

Мадяр звернув увагу на те, що Орбан, який постійно звинувачував інших європейських лідерів у "прагненні війни", не брав участь у реальних перемовинах у Вашингтоні про шлях до справжніх гарантій безпеки для України та країн Європи. Опозиціонер іронічно зазначив, що "воїн миру перебуває у відпустці", хоча навіть за інших обставин "його просто не запросили".

Опонент Орбана також поцікавився, як будуть поводитися угорські державні ЗМІ, коли доведеться публікувати схвальні слова Дональда Трампа на адресу Європейської Комісії та лідерів країн ЄС, які зазнають постійної критики від прем'єра.

Мадяр переконаний, що зустріч Путіна та Зеленського має відбутися саме там, де 31 рік тому було підписано меморандум, який мав гарантувати Україні територіальну цілісність та безпеку. "Зараз потрібно укласти угоду на довгострокову перспективу," - додав опозиціонер.