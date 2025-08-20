Науседа: Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що його країна готова сприяти в процесі гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Поки що про це говорити зарано, тому що коаліція тих, хто хоче це зробити, лише визначила своє завдання і буде активована лише за умови забезпечення миру. Іншими словами, вона стане гарантом миру”, – сказав Науседа у відповідь на питання, чи будуть литовські війська надіслані в Україну в складі сил держав коаліції.

Він наголосив, що Литва готова “надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму”.

“Може статися так, що, наприклад, нам не доведеться надсилати війська, тому що просто буде важливіше генерувати інші можливості і, можливо, нас попросять зробити інші речі. В будь-якому разі участь Литви в миротворчій діяльності навряд чи буде дуже суттєво кількісно відрізнятися від того, що ми робили в Афганістані свого часу”, – зауважив Науседа.