Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСуспільствоВійна

Науседа: Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні

Литва готова “надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму”.

Науседа: Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що його країна готова сприяти в процесі гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Поки що про це говорити зарано, тому що коаліція тих, хто хоче це зробити, лише визначила своє завдання і буде активована лише за умови забезпечення миру. Іншими словами, вона стане гарантом миру”, – сказав Науседа у відповідь на питання, чи будуть литовські війська надіслані в Україну в складі сил держав коаліції.

Він наголосив, що Литва готова “надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму”.

“Може статися так, що, наприклад, нам не доведеться надсилати війська, тому що просто буде важливіше генерувати інші можливості і, можливо, нас попросять зробити інші речі. В будь-якому разі участь Литви в миротворчій діяльності навряд чи буде дуже суттєво кількісно відрізнятися від того, що ми робили в Афганістані свого часу”, – зауважив Науседа.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies