Науседа: Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що його країна готова сприяти в процесі гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
“Поки що про це говорити зарано, тому що коаліція тих, хто хоче це зробити, лише визначила своє завдання і буде активована лише за умови забезпечення миру. Іншими словами, вона стане гарантом миру”, – сказав Науседа у відповідь на питання, чи будуть литовські війська надіслані в Україну в складі сил держав коаліції.
Він наголосив, що Литва готова “надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму”.
“Може статися так, що, наприклад, нам не доведеться надсилати війська, тому що просто буде важливіше генерувати інші можливості і, можливо, нас попросять зробити інші речі. В будь-якому разі участь Литви в миротворчій діяльності навряд чи буде дуже суттєво кількісно відрізнятися від того, що ми робили в Афганістані свого часу”, – зауважив Науседа.
- Польща не відправлятиме свої війська до України в рамках можливих гарантій безпеки після завершення війни.
Держсекретар США Марко Рубіо керуватиме комісією із високопосадовців США, України та низки європейських держав, яка найближчими днями працюватиме над детальною пропозицією щодо гарантій безпеки для України.
Великобританія готова відправити до України свої війська в якості гарантій після досягнення угоди з Росією.
- Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщатиме військовий контингент в Україні.