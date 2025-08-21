​Мешканця Київщини підозрюють у здійснення впливу на членів ВЛК

За 10 тисяч доларів чоловік обіцяв виключення з військового обліку.

Поліцейські підозрюють мешканця Київської області у здійснення впливу на членів ВЛК для виключення з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Правоохоронці встановили, що чоловік пообіцяв посприяти у впливі на членів військово-лікарської комісії одного з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою оформлення непридатності та виключення з військового обліку”, - розповіли в поліції.

Уточнюється, що за свої послуги чоловік отримав 10 тис. доларів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).