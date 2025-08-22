До 34-ї річниці Незалежності України Укрпошта разом зі Службою безпеки України презентувала нову поштову марку, присвячену операції «Павутина».
Як повідомила пресслужба компанії, марка стала першим випуском серії «Марки Незалежності». Щороку до 24 серпня вона фіксуватиме ключові події для України.
Церемонію спецпогашення проведуть найближчим часом. Новинку вже можна придбати на сайті пошти, у відділеннях і філателістичних крамницях.
- У травні Укрпошта випустила марку, присвячену спецпідрозділу Головного управління розвідки “Артан”.
- Торік компанія презентувала марки до 10-річчя бригади “Азов”. Тираж відповідав кількості бійців, які перебувають у полоні.