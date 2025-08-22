До 34-ї річниці Незалежності України Укрпошта разом зі Службою безпеки України презентувала нову поштову марку, присвячену операції «Павутина».

Фото: Укрпошта поштова марка, присвячена операції «Павутина»

Як повідомила пресслужба компанії, марка стала першим випуском серії «Марки Незалежності». Щороку до 24 серпня вона фіксуватиме ключові події для України.

Церемонію спецпогашення проведуть найближчим часом. Новинку вже можна придбати на сайті пошти, у відділеннях і філателістичних крамницях.