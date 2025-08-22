Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Укрпошта випустила марку на честь спецоперації СБУ «Павутина»

Церемонію спецпогашення проведуть найближчим часом.

поштове відділення
Фото: ТГ Синєгубовва

До 34-ї річниці Незалежності України Укрпошта разом зі Службою безпеки України презентувала нову поштову марку, присвячену операції «Павутина»

Фото: Укрпошта
поштова марка, присвячена операції «Павутина»

Як повідомила пресслужба компанії, марка стала першим випуском серії «Марки Незалежності». Щороку до 24 серпня вона фіксуватиме ключові події для України.

Церемонію спецпогашення проведуть найближчим часом. Новинку вже можна придбати на сайті пошти, у відділеннях і філателістичних крамницях.
