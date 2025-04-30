Марка «Русскій воєнний корабль, іді…!» стала першою у воєнний час і підштовхнула до філателії сотні людей. Після її виходу цікавість до української марки зросла і в нас, і у світі.

Після цього попит на марку став небаченим. У Києві біля Головпоштамту в черзі стояли сотні людей: складали списки, вхід до приміщення обмежили, ситуацію контролювали поліцейські.

За півтора місяця, 12 квітня, Укрпошта випустила марки, присвячені цій події. Марки не були надто популярними аж два дні. Допоки 13 квітня 2022 року ВМС України не завдали по крейсеру «Москва» удару двома крилатими протикорабельними ракетами «Нептун». Ушкоджене судно перекинулося й затонуло 14 квітня.

24 лютого 2022 року флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва» запропонував здатися українському гарнізону на острові Зміїний. У відповідь пролунало вже історичне: «Русский военный корабль, иди нах…».

Фото: Вадим Іщенко Конверт з маркою “Русскій воєнний корабль, іді… !”

Філателія в Україні до 24 лютого 2022 року

«До 23 лютого 2022 року філателія в Києві і в Україні загалом була дещо в занепаді. Кількість філателістів зменшилась. На Головпоштамт у Києві регулярно приходили протягом дня на погашення марок 50–60 людей. Так само близько 50 людей приходили на зібрання клубу філателістів», — розповідає голова Київського товариства філателістів Вадим Іщенко.

Загалом же по всій Україні було приблизно 1000–1200 членів Асоціації філателістів. Це ті люди, які мають членські квитки, активно популяризують філателію, роблять виставки тощо. Утім не всі, хто має членський квиток, збирають марки України. Близько половини філателістів колекціонують усе, що завгодно, тільки не українські марки.

У 2022 році Укрпошта випускала для філателістів паперові абонементи. На 2022 рік оформили приблизно 3,5 тисячі абонементів.

«У нас було профільне видання. Журнал “Філателія України” в паперовому вигляді був до 2008 року, його випускало видавництво “Марка України”. У 2015 році ми повернули журнал в електронному вигляді, він є на сайті Укрпошти. З початком повномасштабного вторгнення журнал припинив свою діяльність», — каже Вадим Іщенко.

Фото: Укрпошта Останній випуск журналу "Філателія України"

До повномасштабного вторгнення були річні плани випуску марок, перспективний план випуску з картинками на цілий квартал. Філателістам це було зручно, приблизно зрозумілі дати виходу марок, був тематично-календарний план.

На початку повномасштабного вторгнення

25 лютого 2022 року запланували випустити поштовий блок «Природний заповідник “Медобори”». Спецпогашення мало відбутися в Києві та селищі Гримайлів на Тернопільщині. Марки розіслали по Україні, але 24 лютого почалася велика війна і спецпогашення не зробили.

Укрпошта не наказуала не продавати марку, і подекуди на заході України її продавали дуже довго. Але 19 вересня 2022 року поштовий блок вилучили з продажу, весь нереалізований наклад знищили. На той час залишилися 1 466 блоків з 20 000.

Фото: Укрпошта Поштовий блок "Природний заповідник "Медобори"

Аналогічна доля спіткала і художні марки «Олекса Новаківський. 1872–1935», їх знищили 100 730 з накладу 130 000.

Причиною такого рішення стало те, що марки мали номінал V. Саме ця літера, як і Z, стала одним із символів російського вторгнення в Україну 2022 року.

Фото: Укрпошта Марка "Олекса Новаківський. 1872–1935"

Зараз «Медобори» є однією з найдорожчих марок України — ціна поштового блоку становить від 8 до 13 тисяч гривень.

Марка, яка все змінила

«На погашення марки “Русскій воєнний корабль, іді…!” 12 квітня в Києві прийшли 25–30 людей. Це при тому, що Укрпошта оголосила народний конкурс на марку і широко рекламувала її.

Переможцем народного голосування за ескіз став художник Борис Грох.

Фото: Макс Требухов Конверти з маркою "Русскій воєнний корабль, іді...!" на філателістичній виставці у Києві

Фото: Макс Требухов "Конверти з маркою "Русскій воєнний корабль, іді...!" на філателістичній виставці у Києві"

Оголосили про презентацію марки, на якій був автор цієї фрази (так вважали на той час, але згодом стало відомо, що автором фрази є інший військовий. — Ред.)», — розповів Вадим Іщенко.

Того дня придбати марки проблеми не було — купуй, скільки захочеш.

«Коли ми обговорювали попередньо наклад з Укрпоштою, я пропонував, щоб вийшов наклад 250 тисяч одних, 250 тисяч інших. Ігор Смілянський (гендиректор Укрпошти. — Ред.) і Наталія Мухіна (начальник управління філателістичної продукції. — Ред.) прийняли рішення зробити по пів мільйона. Вони з цим, як кажуть, вгадали», — вважає Іщенко.

12–13 квітня люди купували марки без особливого ажіотажу. Але з 14 квітня, коли затонув крейсер «Москва», все змінилось.

Фото: Ігор Смілянський Черга за марками "Русскій воєнний корабль, іді...!"

«Ми з дівчиною стояли в черзі декілька годин. За хвилин 20 до кінця роботи Головпоштамту нам вдалося потрапити всередину і придбати марки. Коли ми вийшли, то побачили чергу людей на 600. Здається, тоді було простіше потрапити в ТрО, ніж придбати ці марки», — жартує киянин Олександр, який саме тоді зацікавився філателією.

Вадим Іщенко розповідає, що саме тоді, 14 квітня, вмер інтернет-магазин Укрпошти — не витримав навантаження. Згодом Укрпошта запустила новий, той, що функціонує і зараз.

«Заробітчани»

«Багато хто у 2022 році вважав, що вони зароблять на цих марках гроші. Ми це бачили в Київському клубі філателістів, коли приходили пані, які вклали гроші в ці марки й казали, що ми маємо їх у них купити, бо ми — клуб філателістів. Як вони казали: генеральний директор Укрпошти обіцяв, що “ви зараз купите ці марки і станете багатими”. Ми казали їм: “Ви станете багатими духовно. Але де він написав, що ви заробите на цьому гроші?”» — згадує голова Київського товариства філателістів.

А втім, були люди, які заробили дуже пристойні гроші на марках «Русскій воєнний корабль, іді…!».

На «Русскій воєнний корабль… ВСЬО» також можна було заробити, але після цієї марки великі заробітки закінчилися.

Ексклюзивні екземпляри

Мало хто знає, що не всі марки «Русскій воєнний корабль, іді…!» однакові. Серед них зустрічається марка номіналу F з вадою друку: на піску помітно невеличку червону пляму — це так звана крапля крові. Аркуш з такою маркою продають зазвичай дорожче, ніж і без того недешеві «Русскій воєнний корабль, іді…!» — його ціна на інтернет-аукціонах зараз складає близько 5,5 тис. гривень.

Аркуш же звичайних «Русскій воєнний корабль, іді…!» можна придбати за 2,5–3,5 тис. гривень. А на піку популярності ціна цих аркушів піднімалася до 8 тис. гривень.

Визнання

На початку 2023 року Укрпошта провела голосування, за результатами якого звання «Найкраща воєнна поштова марка України 2022 року» отримала «Русскій воєнний корабль, іді…!». За неї проголосували майже 198 тисяч українців. Найкращу поштову марку загалом визначали 650 тисяч громадян — такого інтересу до філателії в Україні, напевне, не було ніколи.

Крім того, марку «Русскій воєнний корабль, іді…!» визнали найкращою у світі 2022 року в номінації премії World Post & Parcel Awards 2023. Також марка отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії Asiago. Італійські організатори називають її філателістичним «Оскаром».

Фото: Скриншот із сайту World Post & Parcel Awards 2023 Укрпошта отримала нагороду World Post & Parcel Awards 2023

«Русскій воєнний корабль… ВСЬО»

Марка «Русскій воєнний корабль… ВСЬО» вийшла 23 травня 2022 року. Саме цю дату обрали, оскільки 23 травня минуло 40 днів з моменту затоплення російського крейсера «Москва».

Загальний наклад марки у двох номіналах, для відправлень по Україні і за її межами, склав 5 млн. На кожному марковому аркуші були три поштові марки і три купони до них. Новий випуск включав купони, на яких зображена перша поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді…!», та поштові марки з результатом роботи ЗСУ.

Фото: Укрпошта Марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО"

З цією маркою пов'язаний термін «філателісти другого дня», каже Вадим Іщенко. За рішенням Ігоря Смілянського, тоді погашення штемпелем першого дня проводили також і другого дня (штемпель першого дня філателісти особливо цінують, оскільки поставити його можна лише в день виходу марок і конвертів у обіг. — Ред.).

Бум воєнних марок

Укрпошта продовжила випуск тематичних марок — зацікавленість людей ними не зменшувалась. Філателісти самоорганізувалися і почали вести спеціальні списки з прізвищами. До відкриття пошти в списку могло бути і 300, і 400 людей.

«Я виходив з дому о 5-й ранку і їхав до Головпоштамту. Там записував у список себе й дівчину і чекав початку продажу. Узимку було таке собі задоволення — холодно, усе зачинено. Тому їздив машиною і в ній спав ще кілька годин до відкриття пошти», — згадує Олександр.

Марка «Українська мрія» вийшла накладом 3 млн екземплярів і була швидко продана. На ній зображено літак Ан-225 «Мрія», який знищили росіяни під час запеклих боїв у Гостомелі на самому початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Укрпошта Марка “Українська мрія”

Саме в Гостомелі відбулося спецпогашення марки. Тоді члени Київського товариства філателістів виїхали на допомогу співробітникам відділення Укрпошти, які не мали раніше справи з десятками охочих придбати й погасити сотні марок.

Фото: Вадим Іщенко Київські філателісти допомагають на погашенні марок "Українська мрія" у Гостомелі

Після того філателісти ще не раз виїжджали на подібні спецпогашення, щоб допомогти працівникам відділень Укрпошти.

Ще одним гучним випуском стала марка «Пес Патрон». Це були перші благодійні марки воєнного часу. На листі розміщені вісім марок з різним сюжетом, до номіналу кожної додано вісім гривень на благодійність. Марки вийшли накладом 1 млн екземплярів, але їх складно назвати успішними — продати вдалося, за даними Вадима Іщенка, близько третини.

Фото: Укрпошта Марки, конверт і листівка "Пес Патрон"

«Укрпошта тоді намагалась розробити алгоритм дій в умовах величезного попиту. Була дика спека, погашення марок відбувалось на вулиці, де тіні майже не було, а списки якимось чином переплутались і фактично перестали діяти», — розповів філателіст Олександр.

Фото: Ігор Смілянський Спецпогашення марки "Пес Патрон" у Києві

Також не дуже вдалою називають марку «Кримський міст на біс!», а от випуск «Херсон — це Україна» розібрали швидко, зокрема і через вдвічі менший наклад.

Фото: Укрпошта “Херсон — це Україна”

Що відбувається з філателією в Україні зараз

Після буму першого року любителів філателії суттєво поменшало. Причини різні. Вадим Іщенко каже, що вони комплексні: це і великі наклади, і подорожчання марок, і дорогі абонементи, і відтік людей, які намагаються заробити гроші на марках.

«Мені не подобається, що закрили паперові абонементи і перейшли тільки в онлайн-режим. Як на мене, це не зовсім правильне рішення. Інтернет-магазин повинен бути, він дозволяє багатьом людям розв'язати свої проблеми придбання матеріалу, тому що не всі можуть купляти так, як мешканці Києва. Та й у Києві половина філателістів із задоволенням прийшла б з паперовим абонементом у магазин або на Головпоштамті, або на Лівобережному поштамті», — зазначає Вадим Іщенко.

Фото: Макс Требухов Фото з філателістичної виставки на Лівобережному поштамті в Києві

Справді, запроваджені на 2024 рік філателістичні абонементи коштували від 585 («Стандарт») до 2340 («Ексклюзив») гривень. 2025 року з'явився ще один абонемент — «Ексклюзив+» вартістю 2540 гривень. Це ціна без урахування власне філателістичної продукції — марок, конвертів і листівок.

У результаті на 2025 рік оформили загалом близько 5 тис. абонементів (близько 3,5 тис. — «Стандарт», 1,7 тис. — «Ексклюзив»). Порівняно з піковим 2023 роком кількість абонементів зменшилася приблизно втричі.

Крім того, на скорочення попиту вплинуло велике число філателістичного матеріалу та підвищення цін на нього. Порівняно з 2022 роком марки подорожчали удвічі. Свою роль зіграли і великі наклади.

«Наклади марок, які Укрпошта сьогодні тиражує, — це вбивство філателії. Просто вбивство. Не можна робити такі величезні наклади», — упевнений Вадим Іщенко.

Що далі?

«Сьогодні в нас, на превеликий жаль, оперативний план випуску марок. Укрпошта себе перестраховує, тому що нині можуть бути одні події, а завтра інша — і терміново буде якась інша марка. Тому сьогодні ми не розглядаємо такого плану, навіть тематичного. Я не кажу вже про календарний план», — розповідає Вадим Іщенко.

Проте він упевнений, що головне — дочекатися перемоги. А тоді буде і велика філателістична виставка, і повернення до тематичних планів. А нові художники, як і задумки в Укрпошти й у філателістів, уже є. Це і продовжити серію «Національні меншини в Україні», і «Українська вишивка — код нації», і «Міста героїв», і спільні випуски з поштами інших країн.