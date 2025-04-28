Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаКультура

Фільмом-відкриттям 4-го Миколайчук OPEN стане екранізація Стівена Кінґа

На Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) фільм здобув головну нагороду — приз глядацьких симпатій.

Фільмом-відкриттям 4-го Миколайчук OPEN стане екранізація Стівена Кінґа
Кадр з фільму «Життя Чака»
Фото: Миколайчук OPEN

14 червня фільм «Життя Чака» Майка Фленаґана відкриє четвертий кінофестиваль Миколайчук OPEN. Після цього стрічка вийде в український прокат.

Фантастичний фільм «Життя Чака» знятий за новелою Стівена Кінґа, з Томом Гіддлстоном (Локі у «Месниках», «Виживуть тільки коханці») і Марком Геміллом (Люк Скайвокер у «Зоряних війнах») у головних ролях. За сюжетом, звичайний чоловік на ім’я Чак Кранц (Том Гіддлстон) раптово стає відомим усьому місту. Все завдяки привітанню, що з’являється повсюдно — на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — з ним загине увесь світ. 

«“Життя Чака” — ідеальний фільм-відкриття для цьогорічної едиції Миколайчук OPEN. Вона пройде під гаслом “Людина в центрі історії”, що перегукується із сюжетом “Життя Чака”, де звичайна людина раптово стала знаковою постаттю для цілого міста. Фільм тепло прийняли на кінофестивалі у Торонто, що означає лише одне — це стовідсотковий глядацький хіт», — розповідає програмний директор Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Режисером та сценаристом фільму став Майк Фленаґан, відомий своїми екранізаціями Кінґа («Доктор Сон» і «Гра Джеральда») та серіалом для Netflix «Падіння будинку Ашерів» за книгою Едгара Алана По. Світова премʼєра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF), де він здобув головну нагороду — приз глядацьких симпатій.

Після української премʼєри на міжнародному фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN стрічку «Життя Чака» випустить у прокат компанія ADASTRA CINEMA. Покази почнуть 17 липня.

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у місті Чернівці за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру ім. Івана Миколайчука.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies