Фільмом-відкриттям 4-го Миколайчук OPEN стане екранізація Стівена Кінґа

14 червня фільм «Життя Чака» Майка Фленаґана відкриє четвертий кінофестиваль Миколайчук OPEN. Після цього стрічка вийде в український прокат.

Фантастичний фільм «Життя Чака» знятий за новелою Стівена Кінґа, з Томом Гіддлстоном (Локі у «Месниках», «Виживуть тільки коханці») і Марком Геміллом (Люк Скайвокер у «Зоряних війнах») у головних ролях. За сюжетом, звичайний чоловік на ім’я Чак Кранц (Том Гіддлстон) раптово стає відомим усьому місту. Все завдяки привітанню, що з’являється повсюдно — на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — з ним загине увесь світ.

«“Життя Чака” — ідеальний фільм-відкриття для цьогорічної едиції Миколайчук OPEN. Вона пройде під гаслом “Людина в центрі історії”, що перегукується із сюжетом “Життя Чака”, де звичайна людина раптово стала знаковою постаттю для цілого міста. Фільм тепло прийняли на кінофестивалі у Торонто, що означає лише одне — це стовідсотковий глядацький хіт», — розповідає програмний директор Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Режисером та сценаристом фільму став Майк Фленаґан, відомий своїми екранізаціями Кінґа («Доктор Сон» і «Гра Джеральда») та серіалом для Netflix «Падіння будинку Ашерів» за книгою Едгара Алана По. Світова премʼєра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF), де він здобув головну нагороду — приз глядацьких симпатій.

Після української премʼєри на міжнародному фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN стрічку «Життя Чака» випустить у прокат компанія ADASTRA CINEMA. Покази почнуть 17 липня.

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у місті Чернівці за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру ім. Івана Миколайчука.