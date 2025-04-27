Третій кінофестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY оголосив переможців. Найкращим фільмом Міжнародного повнометражного конкурсу журі оголосило фільм «Плоди опунції», режисер – Роган Парашурам Канаваде.

Спеціальну відзнаку отримав фільм «Вʼєт і Нам», режисер – Труонг Мін Куй.

У Міжнародному короткометражному конкурсі перемогла стрічка «Карлосу», режисер – Карлос Сіпріану.

Спеціальну відзнаку отримали одразу два фільми. Це «Особисті повідомлення» Жеральдін Шарпантьє та стрічка «Непридатна» Маріон Молінарі та Туче Карабаджак.

У третьому пітчингу українських коротких метрів ЛҐБТКІА+ тематики за підтримки Jägermeister переміг кінопроєкт «ХОДІМ ГУЛЯТИ ЛІСОМ» режисерки Марії Черній. Він отримує 80 000 гривень на фінансування свого фільму від нашого спонсора та партнера.

Спеціальну відзнаку журі пітчингу отримав документальний фільм «Розкажи мені казочку» за сміливість і відвертість, неоднозначність, актуальність і відображення широти життя. Режисерка майбутньої стрічки – Діана Анікєєва, продюсерка – Надія Парфан, виробництво Phalanstery Films.

Уже вдруге журі Спілки кінокритиків України працювало на SUNNY BUNNY, переглядаючи міжнародний повнометражний і міжнародний короткометражний конкурси, а також українську програму.

Дипломи отримали:

Найкращий фільм повнометражного конкурсу — «В'єт і Нам» Мінь Куї Чуонга “за сильну, проникливу подорож у минуле далекої країни, чиї травми дивно близькі нам”.

Спеціальна відзнака — «Проковтнути ніч» Жонатана Вінеля та Каролін Поджі “за стильне й хвилююче поєднання темної вуличної реальності з віртуальними фантазіями”.

Найкращий міжнародний короткометражний фільм — «Непридатна» Маріон Молінарі й Туче Карабаджак “за чуттєву й потужну історію про гідність, опір і видимість у світі, що часто ігнорує транс-реальність”.

Найкращий український короткий метр — «Що робитимеш, якщо війна продовжиться?» Владислава Плісецького — “за безкомпромісну розмову з минулим і майбутнім”.

Впродовж фестивалю SUNNY BUNNY підтримав важливу ініціативу – «Листи до вільного Криму». Вона виникла за сприяння Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, медіаініціативи Crimea Daily, Українського ПЕН та Центру прав людини ZMINA. Кожен відвідувач міг написати й надіслати листа політв’язням і висловити свою підтримку бранцям кремля. Адже після початку повномасштабної війни росія посилила репресії проти громадян України і продовжує незаконно затримувати людей у політично мотивованих справах.