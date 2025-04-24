Лауреатом премії Drahomán Prize-2024 для перекладачів з української мови став фінський перекладач

Ееро Балк – перекладач з української мови на фінську. Цьогоріч його номінувало на премію Товариство українців у Фінляндії з перекладом роману Євгенії Кузнєцової "Драбина" (Видавництво Старого Лева, 2023).

Лауреатом премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу за 2024 рік став фінський перекладач Ееро Балк (Eero Balk), повідомляє pen.org.ua.

Імʼя переможця оголосили 23 квітня, у Всесвітній день книги та авторського права, під час урочистої церемонії, що відбулася в Києві у книгарні "Сенс".

Ееро Балк – перекладач з української мови на фінську. Цьогоріч його номінувало на премію Товариство українців у Фінляндії з перекладом роману Євгенії Кузнєцової "Драбина" (Видавництво Старого Лева, 2023). Минулоріч Ееро Балк увійшов до короткого списку Drahomán Prize за переклад книжки Сергія Руденка "Бій за Київ".

“Ця книга показує, що українці думають про війну та про російські наративи, яких ми не чуємо за кордоном. Усі співчувають українцям, але не розуміють, що робити з росіянами. А персонажі у цій книзі усі знають, що з ними робити.

Тож цей переклад трохи більше популяризує українську літературу та культуру у Фінляндії”, – зазначив Ееро Балк і додав, що передасть свою грошову винагороду на підтримку української армії.

Оголосила переможця перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, а вручила нагороду заступниця Міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Відзнака для лауреата Drahomán Prize – статуетка, виготовлена українською скульпторкою Анною Звягінцевою, та грошова винагорода в розмірі 3 000 євро. Ееро Балк не зміг особисто відвідати церемонію, тож нагороду для нього отримала журналістка і культурна менеджерка Наталія Терамае (Дмитренко). Інвестиція у винагороду переможцю: Фундація ЗМІН за сприяння Фундації культурної дипломатії.

Також на церемонії взяли слово очільники інституцій-засновниць премії Drahomán Prize.

"Переклад – це не просто відкриття однієї мови для іншої. Це не тільки процес популяризації української мови та культури, це процес пізнання. Ми пізнаємо про себе щось нове, коли перекладаємо з рідної мови на іноземну, ми пізнаємо більше про мови світу. Наприклад, слова "перемога" в тому сенсі, який він є в українській, немає в інших мовах. В українській мові слово "перемагати" має думку "зробити більше, ніж ти можеш", і про це я дізнався від польського філософа Кшиштофа Чижевського. Завдяки перекладачам ми відкриваємо, як багато людей працюють з українською мовою", – сказав під час церемонії філософ, письменник, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко.

"Перекладачі мають почуття і відчуття, вкладаючи своє серце й думки у тексти. Це неможливо підробити і зімітувати. Я вдячна всім людям, які натхненно віддаються цій справі – перекладати українську літературу, робити її доступною для багатьох", – сказала директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Ведучою церемонії була журналістка, виконавча продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська.