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МКСК оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів

Розроблятимуть інструкції разом із громадськими організаціями, зокрема Коаліцією дієвців культури та експертним середовищем.

МКСК оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів
Миколаївські музеї готують експонати для зберігання на випадок екстреної евакуації, фото ілюстративне
Фото: House of Europe та Goethe-Institut в Україні.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів.

Як повідомила пресслужба міністерства, про це розповіла перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Засловами посадовиці, на даний час більшість регіонів здійснили евакуацію цінностей першої та другої категорій – тобто, найбільш цінних частин колекцій.

Водночас, інструкції з визначення цінності музейних предметів застарілі і потребують оновлення. Тому МКСК разом з експертами громадського сектору розробить нові проекти цих документів.  

"Задача на рівні експертного середовища, на рівні працівників музеїв – дійсно переоцінити і переписати документи, щоб черговість евакуації було визначено в інший спосіб", – сказала Григоренко. 

Тому міністерство разом із громадськими організаціями, зокрема Коаліцією дієвців культури та експертним середовищем, в межах Стратегії розвитку культури на період до 2030 року працює над створенням оновлених інструкцій з евакуації культурних цінностей. Низка таких кроків включені до Операційного плану заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку культури в Україні на період до 2030 року, розробленої МКСК спільно з громадськістю.

Заступниця міністра наголосила, що напрацюють нові рекомендації, щоб змінити підхід до визначення черговості евакуації. Вони знадобляться не лише під час війни, а й у разі надзвичайних ситуацій або техногенних катастроф.

Наразі здійснена евакуація 63 музеїв із 12 регіонів. Наступні черги евакуації плануються у взаємодії між музеями, обласними військовими адміністраціями та МКСК. 

  • Наразі МКСК готує евакуацію музеїв із прифронтових областей: Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Запоріжжя.
  • Станом на лютий цього року у прифронтових та загрожених областях України досі залишається більше 3 млн об’єктів музейного фонду України. 
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