МКСК готує евакуацію музеїв із прифронтових областей: Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Запоріжжя

З початку повномасштабного вторгнення Росії було проведено евакуаційні заходи з 63 закладів культури.

Перший заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко та заступник міністра Сергій Беляєв

З початку повномасштабного вторгнення Росії було проведено евакуаційні заходи з 63 закладів культури Запорізької, Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Чернігівської, Полтавської, Одеської, Донецької, Херсонської, Харківської, Сумської областей та міста Києва. Нещодавно евакуйовані музейні цінності ще з чотирьох музеїв.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Процес евакуації музейних предметів визначений законодавством - у постанові Кабінету міністрів №841 2013 року вказано, що відповідальними за збереження та евакуацію культурних цінностей є міністерство, обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій. Евакуація здійснюється в координації з МКСК і наразі здійснюється в плановому порядку.

"Музейні цінності першої та другої категорій з музеїв прифронтових та прикордонних областей перебувають наразі у безпечних місцях. Наступні хвилі евакуації в основному стосуються третьої та четвертої черги музейних предметів", - зазначили в МКСК.

Станом на сьогодні у рамках чергової хвилі евакуації планується перевезення музейних предметів ще із трьох закладів Сумської області. Визначено також безпечні місця для евакуації шести музеїв Чернігівської області. У Харківській області плануються заходи щодо убезпечення музейних предметів із 12 музеїв, це близько 42,5 тисяч експонатів. Майже 4000 обʼєктів вже готові до евакуації із Запорізької області.

Окрім евакуації, для збереження музейних предметів організована передача їх на тимчасове зберігання іншим музеям у межах України. Наразі необхідно майже 19 000 куб. м і 527 кв. м сховищ. При цьому, в тилових областях, які можуть прийняти евакуйовані предмети, вільними є 934 кв. м.

Переміщення культурних цінностей за кордон із Державного музейного фонду чинне законодавство дозволяє лише для експозицій, досліджень або реставрації. Відтак, в 2022-2024 роках за сприяння МКСК організовано 162 виставкові проєкти за межами України в різних країнах світу.

Нагадаємо, що в лютому повідомлялося, що в прифронтових та загрожених областях залишається більше 3 млн музейних об’єктів.