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“Оскар” оголосив про нову нагороду за найкращий трюковий дизайн для своєї 100-ї церемонії

Нагорода “Досягнення в трюковому дизайні” дебютує на щорічній церемонії, що розпочнеться у 2028 році, де вона вшановуватиме каскадерські роботи у фільмах 2027 року.

“Оскар” оголосив про нову нагороду за найкращий трюковий дизайн для своєї 100-ї церемонії
Фото: Paramount Pictures

На 100-й церемонії вручення американської кінопремії “Оскар” оголосять нову нагороду за трюковий дизайн, повідомляють Euronews.

Нагорода “Досягнення в трюковому дизайні” дебютує на щорічній церемонії, що розпочнеться у 2028 році, де вона вшановуватиме каскадерські роботи у фільмах 2027 року.

“Від Бастера Кітона до нескінченного прагнення Тома Круза обдурити смерть у кожному новому фільмі “Місія нездійсненна” через захоплюючий диптих Гарета Еванса “Рейд”, каскадерська робота та каскадери були невід’ємною частиною кінематографа з моменту його появи”, ‒ йдеться у матеріалі.

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Тепер, після багатьох років закликів, Академія вирішила оголосити офіційну нагороду.

“З перших днів кінематографа трюковий дизайн був невід’ємною частиною кіновиробництва. Ми пишаємося тим, що вшановуємо інноваційну роботу цих технічних і творчих художників, і ми вітаємо їх за відданість і відданість досягненню цієї важливої події”, ‒ заявили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Академії Джанет Янг.

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