Мадонна та Елтон Джон заявили про завершення 20-річного конфлікту

Королева поп-музики Мадонна заявила, що "зарила сокиру війни" з легендарним британським музикантом сером Елтоном Джоном.

Як пише The Guardian, співачка оголосила про припинення конфлікту з колегою по цеху після його виступу на шоу Saturday Night Live, який "нагадав, як я втікала з дому, щоб подивитися на нього на сцені у Детройті, і це змінило все моє життя".

Зірки ворогували через гострі висловлювання Джона у 2002 році про те, що саундтрек Мадонни до фільму "Помри, але не зараз" є найгіршим в історії бондіани, а сама вона не вміє виступати наживо і використовує фонограму.

Джон вибачився перед Мадонною за "свій великий рот" і подякував, що вона підійшла до нього після виступу на телебаченні. Обидві музичні ікони заявили, що хочуть попрацювати разом над створенням пісень.