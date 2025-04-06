«Minecraft: Фільм» — кубічна казка

3 квітня в прокат вийшов «Minecraft: Фільм» — сімейний блокбастер, заснований на всесвіті гри Minecraft . Та щоб зрозуміти сюжет, збудований за простим принципом квесту, не обов’язково бути фанатом гри. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як за допомогою цієї стрічки студія Warner Bros намагається врятуватися від банкрутства та чому її варто дивитись усією родиною.

Minecraft — це культова відеогра, яку розробив незалежний шведський геймдизайнер і програміст Маркус Перссон. Реліз гри відбувся 2011 року, популярність вона почала набирати з 2014-го і врешті стала не просто відеогрою, а окремим всесвітом — з книгами, коміксами, настільним іграми й купою мерчу. У Сіетлі, наприклад, для фанатів гри проводять окремий фестиваль Minecon.

За структурою це гра-пісочниця, коли ігровий персонаж перебуває у відкритому світі, де що завгодно можна будувати, руйнувати й доповнювати за власним бажанням. Жодних правил Minecraft фактично не має: хочеш — будуй міста і розвивай їх, хочеш — воюй із зомбі, хочеш — просто блукай світом. У поєднанні з мінімалістичним дизайном, де все має кубоподібну форму, ця відкритість зробила Minecraft справді культовою грою.

І не лише. Minecraft вийшов за межі ігрового світу: наприклад, у сфері освіти його застосовують як майданчик для проєктування різних моделей. Ще приклад: у ютубі можна знайти відео, де військовий показує в Minecraft, як правильно облаштовувати окопи, укріплення та бліндажі. Існують десятки команд, які будують у Minecraft реальні міста — зокрема, там є і Київ. Також методику Minecraft використовують і в реальному 3D-моделюванні.

Фото: kinorium.com Minecraft: Фільм» Кадр з «Фільм»

Фото: kinorium.com Кадр з «Minecraft: Фільм»

Ідея зняти фільм на основі всесвіту Minecraft зародилась ще 2015 року. Довгий час із цим проєктом були пов’язані Шон Леві, Пітер Соллетт і Роб Макелгенні, певний час ним цікавився Стів Карелл. Та врешті-решт за «Minecraft: Фільм» узявся Джаред Гесс — до того він уже створив низку комедій різного гатунку, від незалежної «Наполеон Динаміт» до супермейнстримної «Натхненники», і навіть мав «оскарівську» номінацію за короткометражну анімацію «95 почуттів».

«Minecraft: Фільм» — однозначно один з найбільших сімейних блокбастерів цього року. Warner Bros випустила його на початку квітня, аби щонайменше півтора місяця (до прем’єри діснеївського «Ліло і Стіч») він не мав жодного конкурента в ніші сімейних розваг. Останнім часом справи студії Warner Bros йдуть не найкращим чином: великі гроші, вкладені в авторські проєкти на кшталт «Мікі 17» Пон Джун-Хо чи «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона, не принесли бажаного прориву, а лише поглибили кризу студії. За даними голлівудських інсайдерів, головний кінобос WB Девід Заслав планує відтепер зосередитися виключно на франшизах. Тому успіх «Minecraft: Фільм» — ледь не вирішальний фактор у подальшому розвитку однієї з найбільших кіностудій Голлівуду.

Створення фільму за мотивами такої гри, як Minecraft, є особливим викликом, який може стати і багом, і фічею. Відкритість світу гри дає можливість різних досвідів і сценаріїв, а тому для фільму складно обрати сюжет. Тож Гесс і цілий цех сценаристів вирішили створити неускладнений сімейний блокбастер.

Фото: kinorium.com Кадр з «Minecraft: Фільм»

Фото: kinorium.com Кадр з «Minecraft: Фільм»

У маленьке місто в Айдахо перебираються дві сироти: юний Генрі (Себастьян Гансен) і його старша сестра Наталі (Емма Маєрс). Генрі має талант винахідника, але оцінити його може лише колишній чемпіон відеоігор, а нині невдаха в затхлому магазині ретротоварів Гаррет (Сміттяр) Гаррісон (Джейсон Момоа). Унаслідок химерних сюжетних маніпуляцій Наталі, Генрі, Гаррет, а також рієлторка Дон (Деніель Брукс) потрапляють у світ гри Minecraft, де Верхній світ (Overlord) ось-ось захоплять свині на чолі з тиранічною відьмою Малґошею з Нижнього світу (The Nether). Химерна четвірка об’єднується зі Стівом (Джек Блек), який потрапив до цього світу вже дуже давно, аби врятувати Верхній світ від Нижнього.

Фільмуючи «Minecraft: Фільм», Гесс розумів, що це мейнстримне кіно збере різну аудиторію — і тих, хто знає все про всесвіт гри, і тих, хто взагалі не стикався з Minecraft. Тому він повільно вводить глядача у контекст, і навіть якщо хтось не знає, що Стів — базовий персонаж відеогри, це аж ніяк не заважає розумінню сюжету. А пасхалки, розкидані у фільмі для фанатів гри, аж ніяк не заважають слідкувати за розвитком подій усім іншим.

«Minecraft: Фільм» не намагається бути чимось більшим, ніж він є. Це масштабний кіноатракціон для усієї родини. Його сюжет — це старий добрий квест, де героям треба дійти до певної локації, забрати артефакт і перемогти антагоніста у фінальній битві. Тому більш ніж півтори години цього кіно — це безкінечні бійки, погоні й багато-багато невибагливого, але смішного гумору в кубістичних декораціях.

Фото: kinorium.com Кадр з «Minecraft: Фільм»

Фото: kinorium.com Кадр з «Minecraft: Фільм»

Очевидно, що, за сценарієм, головним персонажем мав бути юний Генрі, однак харизматичні Джек Блек і Джейсон Момоа відсувають героя Хенсена на другий план. Джек Блек з уже посивілою бородою такий самий кумедний, як і замолоду в «Школі року», а Джейсон Момоа в костюмі глем-рокера з 1980-х ідеально доповнює цей неймовірно комічний дует, заснований на почутті «непримиримої дружби». За ними так цікаво і смішно спостерігати, що персонажі Генрі й Наталі відходять на другий план, а героїня Дон узагалі видається зайвою в цій стрічці. Так само, як і сюжетна лінія сексуально напруженої завучки Марлен, яку грає Дженніфер Кулідж — легендарна мама Стіфлера з «Американського пирога».

Історія «Minecraft: Фільм» певною мірою схожа з історією «Джуманджі». Це така ж казка про проблему дорослішання, лише у «Джуманджі» світ настільної гри диким вихором вривався в реальність, а у Minecraft реальні люди потрапляють у вигаданий світ. Та це добра сімейна історія про важливість голосу дитини, про те, що творчість і креативність — це ті риси, за які не завжди хвалять у системі загальної середньої освіти. Це історія про те, що завжди потрібно вірити в краще, щоб добро перемогло зло.