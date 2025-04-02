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Харківський театр “Нафта” покаже в Києві премʼєрну виставу про екоцид “Оргія Кіборгів”

Частиною її підготовки були польові дослідження в місцях, що зазнали масштабної шкоди внаслідок військових дій.

Харківський театр “Нафта” покаже в Києві премʼєрну виставу про екоцид “Оргія Кіборгів”
“Оргія Кіборгів”
Фото: Олександр Осіпов

Харківський незалежний театр “Нафта” покаже у Києві нову виставу “Оргія Кіборгів” Ніни Хижної. Показ пройде 6 квітня в Concert Hall на Кирилівський 41.

“Оргія Кіборгів” зі слоганом “останнє шоу антропопцену” розповідає про шкоду нелюдським істотам від війни, про руйнацію ландшафтів та екосистем. Осмислюючи змішання техногенного й живого, автори звертаються до ідей філософині Донни Гаравей, яка описує цей процес як «оргію кіборгів» — воєнні машини стають частиною біосфери, а війна зливається з життям на клітинному рівні. 

Процес створення вистави включав теоретичні дослідження. Команда спілкувалася з фахівцями та фахівчинями, зверталася до текстів українських дослідниць та митців, зокрема Асі Баздирєвої, Дарії Цимбалюк, Нікіти Кадана, опрацьовувала праці іноземних теоретиків та дослідниць. Окремою частиною підготовки були польові дослідження в місцях, що зазнали масштабної шкоди внаслідок військових дій. “Для нас було важливо на власні очі бачити ці спалені ліси на Харківщині, заблоковані і забруднені підірваними мостами ріки, перекопані капонірами, могилами і вирвами ландшафти – тому ми вирушили на експедицію в деокуповане місто Ізюм Харківської області”, — говорить драматургиня Люба Ільницька. 

“Оргія Кіборгів”
Фото: Олександр Осіпов
“Оргія Кіборгів”

Режисерка вистави Ніна Хижна ділиться: “Ми використовуючи інструменти театру і обставини химерного шоу для того щоби називати злочини, що здійснює росія проти не лише людських агентів. Нам було важливо у створенні вистави валідувати ті досвіди та втрати, що не були названі за іменами”.

Сценографія, створена художницею Дашею Чечушковою, побудована навколо образів людей, нелюдів та їхнього співіснування. Костюми виготовлені з тих самих матеріалів, що й об’єкти у виставі — знайдених, уживаних або придбаних на вторинному ринку речей. Таким чином, художниця втілює принцип свідомого використання, інтегруючи його безпосередньо в процес театрального продакшену.

Премʼєра вистави відбулася наприкінці лютого в Харкові, за 30 кілометрів від лінії розмежування.

“Оргія Кіборгів”
Фото: Олександр Осіпов
“Оргія Кіборгів”

Про театр «Нафта»:

  • Альтернативний театр, заснований у Харкові у 2018 році;
  • Відомий роботою у царині соціально-відповідального мистецтва;
  • Працює з темами постколоніалізму, політичної свідомості та громадянської відповідальності, інклюзивності, толерантності, екосвідомості. 
  • Вистава «Хтось такі як я» увійшла до лонглисту фестиваля-премії ГРА-2024 у категорії “За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм”.
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