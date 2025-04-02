Українські військові в районі Часового Яру Донецької області за допомогою FPV-дрона знищили ворожий бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80 разом з десятком російських штурмовиків.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Штурмова група загарбників в районі Часового Яру пересувалася на бронетехніці. Як виявилося, це машина хімічного захисту РХМ-4, зроблена на базі БТР-80 та призначена для розвідки зараженої місцевості", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучного удару дроном було знищено російських піхотинців, які їхали на броньовику.