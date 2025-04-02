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Українські військові знищили ворожий бронетранспортер РХМ-4 разом зі штурмовиками РФ

РХМ-4 — машина хімічного захисту зроблена на базі БТР-80.

Українські військові знищили ворожий бронетранспортер РХМ-4 разом зі штурмовиками РФ
Фото: скріншот

Українські військові в районі Часового Яру Донецької області за допомогою FPV-дрона знищили ворожий бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80 разом з десятком російських штурмовиків.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Штурмова група загарбників в районі Часового Яру пересувалася на бронетехніці. Як виявилося, це машина хімічного захисту РХМ-4, зроблена на базі БТР-80 та призначена для розвідки зараженої місцевості", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучного удару дроном було знищено російських піхотинців, які їхали на броньовику.

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