Військова омбудсменка назвала дві ключові проблеми в армії

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова назвала дві ключові проблеми в українському війську, передає «Армія TV».
Решетилова заявила про викривлення інформації на рівні командування та неповагу до солдатів.
«Командири брешуть, дані спотворюються, а це призводить до катастроф», – сказала омбудсменка.
Крім того, за її словами, військові, які щодня ризикують життям, не завжди відчувають гідне ставлення як з боку начальства, так і суспільства.
Решетилова переконана, що за п’ять років такі негативні явища можуть залишитися в минулому і наразі її команда вже активно розглядає скарги військових – від дрібних порушень до серйозних випадків насильства. Наразі двоє командирів перебувають під слідством, додала уповноважена.
- За майже три місяці роботи військова омбудсменка отримала понад 5 тисяч звернень від військовослужбовців та членів їхніх сімей.