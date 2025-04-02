Військова омбудсменка назвала дві ключові проблеми в армії

Решетилова каже, що ійськові, які щодня ризикують життям, не завжди відчувають гідне ставлення.

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова назвала дві ключові проблеми в українському війську, передає «Армія TV».

Решетилова заявила про викривлення інформації на рівні командування та неповагу до солдатів.

«Командири брешуть, дані спотворюються, а це призводить до катастроф», – сказала омбудсменка.

Крім того, за її словами, військові, які щодня ризикують життям, не завжди відчувають гідне ставлення як з боку начальства, так і суспільства.

Решетилова переконана, що за п’ять років такі негативні явища можуть залишитися в минулому і наразі її команда вже активно розглядає скарги військових – від дрібних порушень до серйозних випадків насильства. Наразі двоє командирів перебувають під слідством, додала уповноважена.