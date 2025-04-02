Російська армія атакувала дроном багатоповерхівку у Харкові, є постраждалі (оновлено)

Російські війська 2 квітня ударили по Харкову безпілотником типу "Молнія". Унаслідок атаки є постраждалі.

Оновлення. Через удар по багатоповерхівці четверо постраждалих. Двоє із них, в тому числі дитина, шпиталізовані до установи охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці.

Оновлення. За інформацією Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до трьох. Ще одна 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, влучання сталося в 16-поверховий житловий будинок. Ворог атакував дроном типу "Молнія".

За інформацією мера Харкова Ігора Терехова, ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає - у будинку повилітали шибки. Відомо про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник.

Пошкоджено кілька авто у дворі. Інформація про постраждалих уточнюється.

За уточненою інформацією Синєгубова, внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова двоє постраждалих: 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. Медики надають всю необхідну допомогу.