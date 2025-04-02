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Андрющенко: росіяни будують нафтопровід через ТОТ Запоріжжя до окупованого Криму

РФ прагне зміцнити свою примутність у Криму та на ТОТ Запоріжжя.

Андрющенко: росіяни будують нафтопровід через ТОТ Запоріжжя до окупованого Криму
Фото: Петро Андрющенко

Росіяни будують нафтопровід в тимчасово окупований Крим через тимчасово окуповану територію Запорізької області.

Про це повідомляє ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни продовжують активно везти обладнання та труби для будівництва трубопроводу та місць зберігання нафтопродуктів в Запорізьку область", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в складі поставок також є негабаритне обладнання для облаштування місць зберігання нафтопродуктів у великій кількості.

"Відслідковуємо для встановлення потенційного місця облаштування", — каже Андрющенко.

Такими діями Росія намагається зміцнити свою присутність в Криму та на сході України через нову інфраструктуру, що дозволяє забезпечити стабільне постачання ресурсів для військових дій.

  • Росіяни переміщують рухомий склад Маріупольської залізниці для підготовки до запуску вантажного сполучення із тимчасово окупованим Мелітополем Запорізької області, у рамках будівництва залізниці із російського Ростова до Криму.
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