Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Росія не збирається зупинятися
Росія не збирається зупинятися
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна жінка загинула та ще п'ятеро осіб поранені через удар РФ по Малокатеринівці на Запоріжжі

Окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Одна жінка загинула та ще п'ятеро осіб поранені через удар РФ по Малокатеринівці на Запоріжжі
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російської атаки по Малокатеринівці загинула жінка. П'ятеро осіб – поранені.

Про таке повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загиблій було 66 років. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку. Станом на ранок одна людина залишається у лікарні після вчорашньої атаки росіян. Жінка має гостру реакцію на стрес. Інші постраждалі отримали допомогу від медиків на місці.

Загалом ворог завдав 2 ракетних удари по Запоріжжю та Балабиному.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новодарівці та Темирівці.

101 БпЛА різної модифікації атакував П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки.

111 артобстрілів завдано по території П'ятихаток, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

  • Раніше у Запорізькій області через атаку ворога була знеструмлена високовольтна лінія та пошкоджені дачі.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies