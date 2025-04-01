Одна жінка загинула та ще п'ятеро осіб поранені через удар РФ по Малокатеринівці на Запоріжжі

Упродовж доби окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російської атаки по Малокатеринівці загинула жінка. П'ятеро осіб – поранені.

Про таке повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загиблій було 66 років. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку. Станом на ранок одна людина залишається у лікарні після вчорашньої атаки росіян. Жінка має гостру реакцію на стрес. Інші постраждалі отримали допомогу від медиків на місці.

Загалом ворог завдав 2 ракетних удари по Запоріжжю та Балабиному.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новодарівці та Темирівці.

101 БпЛА різної модифікації атакував П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки.

111 артобстрілів завдано по території П'ятихаток, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.