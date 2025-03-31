У Запорізькій області через нічну атаку знеструмлена високовольтна лінія

У Запорізькій області через нічну атаку ворога знеструмлена високовольтна лінія та пошкоджені дачі.
Про це розповіли у ОВА.
"Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджені дачні будинки. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізьку область", – зазначено у повідомленні.
Перед північчю у ОВА повідомляли про вибухи в області.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум.
Енергетики працюють, щоб усунути наслідки атаки.
- Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.