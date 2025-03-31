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У Запорізькій області через нічну атаку знеструмлена високовольтна лінія

Пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. 

У Запорізькій області через нічну атаку знеструмлена високовольтна лінія
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

У Запорізькій області через нічну атаку ворога знеструмлена високовольтна лінія та пошкоджені дачі.

Про це розповіли у ОВА.

"Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджені дачні будинки. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізьку область", – зазначено у повідомленні.

Перед північчю у ОВА повідомляли про вибухи в області. 

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум.

Енергетики працюють, щоб усунути наслідки атаки. 

  • Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
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