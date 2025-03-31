У Запорізькій області через нічну атаку знеструмлена високовольтна лінія

Пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів.

У Запорізькій області через нічну атаку ворога знеструмлена високовольтна лінія та пошкоджені дачі.

Про це розповіли у ОВА.

"Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджені дачні будинки. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізьку область", – зазначено у повідомленні.

Перед північчю у ОВА повідомляли про вибухи в області.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум.

Енергетики працюють, щоб усунути наслідки атаки.