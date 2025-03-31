На Херсонщині 11 людей поранені через російську агресію

Від ворожих обстрілів постраждали 33 населених пунктів області.

На Херсонщині через російську агресію поранені 11 людей. Окупанти атакували 33 населені пункти області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Степне, Надеждівка, Новоберислав, Комишани, Білозерка, Розлив, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Станіслав, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Придніпровське, Томина Балка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Інженерне, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Понятівка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по комунальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.

Також окупанти поцілили по сільгосппідприємству, понівечили господарські споруди, гараж та приватний автомобіль.