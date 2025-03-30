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Харківський шпиталь поновив операції після обстрілу

Унаслідок влучання "шахеда" постраждали пацієнти і персонал, були пошкоджені кілька корпусів.

Харківський шпиталь поновив операції після обстрілу

В операційних Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що були пошкоджені внаслідок суботньої масованої атаки російських безпілотників, поновлено операції.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу в фейсбуці.

"Внаслідок нічного влучання шахеда у шпиталі постраждали пацієнти і персонал, були пошкоджені кілька корпусів. Але нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", - йдеться в повідомленні. 

Керівник медзакладу Едуард Хорошун зазначив, що це - не перша ворожа атака.

"У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин - використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму", – сказав Хорошун.

У шпиталі зазначають, що не оголошують збору на відновлення закладу, бо сподіваються впоратися власними силами. Разом з тим у повідомленні наведена інформація щодо поточного збору (на апарат КТ). 

  • Як повідомлялося, в суботу, 29 березня, близько 21:00 росіяни завдали низки ударів “шахедами” по Харкову. В результаті було пошкоджено будівлю військового шпиталю. 2 людини загинули і 35 постраждали. Є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.
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