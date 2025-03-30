Сікорський назвав “найкращу” гарантію безпеки для України

Йдеться про добре оснащену українську армію.

“Найкращою” гарантією безпеки для України є її добре оснащена армія.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю TVN24, пише Радіо Свобода.

“Це (Збройні сили України – ред.) найбільша армія в Європі з нашого боку, і вона має досвід ведення нового типу війни за участю мільйонів безпілотників”, ‒ зазначив очільник польської дипломатії.

Водночас Сікорський наголосив, що Польща братиме участь у “коаліції охочих”, але не відправлятиме війська в Україну.

Він додав, що “багато залежить від нас, як ми впораємося з викликом озброєння в Європі, як ми зміцнимо Європейський Союз і як ми збережемо Північноатлантичний альянс”.

“І перш за все, як ми допоможемо Україні відбити агресію”, – наголосив він.