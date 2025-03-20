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Глава МЗС Польщі: всупереч тому, що говорить російська пропаганда, Москва не є непереможною

Радослав Сікорський нагадав, що ці поразки змусили владу Росії провести реформи.

Глава МЗС Польщі: всупереч тому, що говорить російська пропаганда, Москва не є непереможною
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні
Фото: Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні, що може змусити російську владу провести реформи.

“Всупереч тому, що говорить російська пропаганда, Москва не є непереможною”, - запевнив Сікорський.

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Він нагадав, що Росія програла:

  • Кримська війна 1856 року
  • Війна з Японією 1905 року
  • Першу світову війну
  • Польсько-більшовицьку війну 1920 року, яка врятувала Європу від падіння комуністичного режиму
  • Війну в Афганістані
  • Холодну війну

Очільник польської дипломатії підкреслив, що кожна з цих поразок сколихнула Кремль, змусивши владу провести реформи.

“Путін так і не змирився з розпадом Радянського Союзу і вирішив помститися. Нова вісь автократії загрожує нашим цінностям, безпеці та способу життя. Наше завдання – не допустити більшого конфлікту. Наше завдання – перемогти. Разом, як міжнародний демократичний альянс, ми можемо це зробити”, - запевнив Сікорський.

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