Глава МЗС Польщі: всупереч тому, що говорить російська пропаганда, Москва не є непереможною

Радослав Сікорський нагадав, що ці поразки змусили владу Росії провести реформи.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні, що може змусити російську владу провести реформи.

“Всупереч тому, що говорить російська пропаганда, Москва не є непереможною”, - запевнив Сікорський.

Він нагадав, що Росія програла:

Кримська війна 1856 року

Війна з Японією 1905 року

Першу світову війну

Польсько-більшовицьку війну 1920 року, яка врятувала Європу від падіння комуністичного режиму

Війну в Афганістані

Холодну війну

Очільник польської дипломатії підкреслив, що кожна з цих поразок сколихнула Кремль, змусивши владу провести реформи.

“Путін так і не змирився з розпадом Радянського Союзу і вирішив помститися. Нова вісь автократії загрожує нашим цінностям, безпеці та способу життя. Наше завдання – не допустити більшого конфлікту. Наше завдання – перемогти. Разом, як міжнародний демократичний альянс, ми можемо це зробити”, - запевнив Сікорський.